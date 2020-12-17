«الإمارات والعروبة» تفتتح «خامسة الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

يحل الإمارات متصدر الهواة، ضيفاً على العروبة، في افتتاحية مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأولى، وتم تقديم هذه المباراة، لتلعب اليوم، بدلاً من الغد، لإتاحة الفرصة لفريق الإمارات للاستعداد الجيد لملاقاة شباب الأهلي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والتي تقام 22 الجاري، بملعب شباب الأهلي في دبي.

ويدخل لاعبو الصقور مباراة العروبة، بهدف تعويض فقدانهم لنقطتين أمام العربي الجولة الماضية، بعد رفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط، في وقت يبحث فيه العروبة التاسع بنقطتين، عن فوزه الأول في المسابقة، بعد تعرضه لهزيمة وتعادلين حتى الآن من 3 جولات. وتقام غداً مباراتان، دبا الفجيرة يستقبل التعاون، ويلتقي البطائح بمسافي.

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