رفض «استعجال» مالابا وتأجيل القضية إلى اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار عادل الجنيبي رفض الشق المستعجل من الطلب المقدم من اللاعب بينيل كوكو ملابا مهاجم نادي اتحاد كلباء، لتعليق إيقافه 4 مباريات، وقررت اللجنة حجز الاستئناف لجلسة اليوم لإقرار العقوبة.

وكان نادي اتحاد كلباء قد تقدم بطلب «عاجل» لدى لجنة الاستئناف، وذلك حسب حيثيات المادة 30، مطالباً بإبطال قرار إيقاف اللاعب التوغولي بينال ملابا من قبل لجنة الانضباط التي حرمت هداف النمور من خوض 3 مباريات وغرامه 50 ألف درهم بسبب اعتدائه غير المقصود على حكم مباراة كلباء وخورفكان خلال الجولة الماضية من الدوري.

ووصف خالد النقبي المدير التنفيذي لكلباء قرار الانضباط بـ «الصادم» للنادي، مبدياً استغرابه في الوقت ذاته لتأخر صدور القرار بعد نهاية المباراة بأربعة أيام، واصفاً عقوبة الإيقاف والغرامة بالمجحفة.

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