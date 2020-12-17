«الأبيض» يبدأ عهد مارفيك «الثاني»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يصل إلى دبي، اليوم، الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب «الأبيض» وعدد من أفراد جهازه المعاون من أجل تولي مهمته خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تواجده بالبلاد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، ومن ثم التوقيع الرسمي، من خلال متابعة للدوري، قبل إعلان القائمة الخاصة بتجمع الفريق بداية يناير المقبل.

وأكد يوسف السهلاوي رئيس لجنة المنتخبات، أن اختيار مارفيك لبدء عهده الثاني مع المنتخب بعد فترته الأولى التي لم تطل كثيراً، تم بتصويت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ونفى استقالة أي عضو من لجنة المنتخبات على خلفية عدم اختيار المدرب الوطني مهدي علي، وقال هناك انسجام تام بين جميع أعضاء اللجنة.

وفيما يتعلق ببرنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة والمشاركة في الدورة الودية، يقول السهلاوي: يتم التشاور مع المدرب في كل الأمور المتعلقة بمرحلة الإعداد، ومارفيك وافق على شرط الإقامة في الإمارات طوال مهمته، بعد استبعاد اقتراحه بالتواجد في الدولة خلال المعسكرات والتجمعات فقط، ومن ثم الاستقرار على برنامج جيد يخدم التوجهات، وعن وضع المنتخب خلال الدور الثاني من التصفيات، قال: ندرك أن وضع منتخبنا بترتيبه الرابع ضمن مجموعته السابعة بتصفيات المونديال صعب، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ومنتخبنا قادر على التأهل.

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