المصدر: (دبي - العوضي النمر)

نظم اتحاد الكرة ورشة عمل فنية مع الأندية عن تنظيم مسابقات المراحل السنية من 13 عاماً وحتى 18 عاماً، ومستقبلها خلال الفترة المقبلة في حال تمت الموافقة على استئناف نشاطها من قبل الجهات المعنية، بعد إيقافها على خلفية جائحة كورونا «كوفيد 19»، وتم خلال الورشة التي شهدها أحمد درويش رئيس لجنة المسابقات، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، الاتفاق على إقامة مسابقات المراحل السنية بنظام المجموعات وفق التوزيع الجغرافي من أجل الانتهاء من المنافسات قبل حلول شهر رمضان بداية الصيف.

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