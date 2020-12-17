الوصل والجزيرة.. المعطيات الجديدة

المصدر: دبي- البيان الرياضي، أبوظبي- أحمد عيسى

يخوض فريقا الوصل والجزيرة في التاسعة من مساء اليوم، قمة مرتقبة عنوانها الأبرز، المعطيات الجديدة، وذلك على ملعب زعبيل بدبي ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وقبل قمة اليوم، يحتل الوصل المركز التاسع بـ 12 نقطة، فيما يقف الجزيرة ثانياً بـ 20 نقطة. وتتمثل المعطيات الجديدة في قمة الوصل والجزيرة، في تولي جهاز فني جديد قيادة الفهود بتسمية البرازيلي اودير هيلمان، وبتقدم الجزيرة وصيفاً، وتضييق الخناق على الشارقة المتصدر.

نجاحات

وكشف البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل، النقاب عن أنه سأل الكثير من اللاعبين والمدربين البرازيليين عن الوصل قبل القدوم إلى دبي لتولي مهمته الجديدة مديراً فنياً للفهود خلفاً للوطني سالم ربيع، لافتاً إلى أنه عرف من خلال أبناء بلده الكثير عن الوصل، وأنه اسم كبير وعريق، وأن العديد من نجاحات النادي قد تحققت مع البرازيليين، متمنياً أن يضيف نجاحاً آخر، واصفاً مباراة الوصل مع ضيفه الجزيرة اليوم بالمهمة.

بدوره وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة لقاء اليوم بالصعب، لكنه قال إن ذلك حال جميع المباريات، موضحاً أن الفريق الذي يستعد بصورة أفضل ويؤدي بشكل جيد يحقق هدفه، وأثنى على الإمبراطور وأضاف: قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة وكان هنالك تطور واضح في أداء اللاعبين.

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