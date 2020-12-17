بني ياس والشارقة.. الاختبار الأصعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، الشارقة - ياسر قاسم

سيكون استاد الشامخة والمعروف باسم «ملعب النار» مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بني ياس والشارقة في السادسة من مساء اليوم، في واحدة من أصعب الاختبارات للفريقين هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، إذ يسعى الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة إلى الحفاظ على الصدارة والإبقاء على فارق النقاط مع ملاحقيه، فيما يأمل بني ياس الذي يحتل المركز الخامس بـ 16 نقطة إلى تقليص الفارق والعودة إلى دائرة المنافسة على المقدمة.

وستكون المباراة مواجهة بين فريقين صاحبي أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن برصيد 20 هدفاً، مما يشير إلى أن الجماهير على موعد مع مباراة مفتوحة ومثيرة خصوصاً في ظل امتلاك الطرفين لأوراق هجومية من العيار الثقيل.

من جانبه، سيركز المدير الفني عبد العزيز العنبري على تجهيز البديل للمدافع سالم سلطان الذي يغيب اليوم بعد نيله الإنذار الثالث في الجولة الماضية.

جهوزية

من جانبه، أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، إنه يتمنى أن يكون السماوي أول من يلحق بالشارقة الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق مستعد وجاهز للمباراة، ويمر بحالة جيدة خاصة بعد الانتصار في آخر 3 مباريات، موضحاً، أن المباراة بين فريقين يملكان أقوى هجوم في الدوري، وبالتالي احتمالات أن يأتي سيناريو المباراة مفتوحاً ومثيراً، إلا أن الأمر سيعتمد على مجريات اللقاء، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة المباراة لا سيما في ظل رغبة الفريقين في حصد الفوز الذي لو تحقق سيمنح بني ياس الفرصة للتقدم في الترتيب.

خصوصية

بدوره، أكد العنبري في تعليقه على المباراة على خصوصية مواجهة بني ياس، مشيراً إلى أن تقارب النقاط بين المنافسين على المقدمة، يزيد من صعوبة المباراة وأهميتها، وعبر عن اطمئنانه على استعدادات فريقه وقال: الاستعداد جيد، وأتوقعها قوية بين الفريقين، بني ياس من موسمين أو ثلاثة يعتبر من المنافسين الأقوياء خاصة على ملعبه، وهو يملك عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين، وفي هذا الموسم استقطب أجانب مميزين، ونحن كجهاز فني ولاعبين ندرك أهمية المباراة وقوة فريق بني ياس، ولا بد من التعامل بكل حذر وجدية.

فواز عوانة: الضغط الأكبر على المتصدر

أوضح فواز عوانة قائد فريق بني ياس، أن الضغط الأكبر يقع على فريق الشارقة في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم، مشيراً إلى أن السماوي يسعى لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم خطوة في جدول الترتيب.

وأضاف: إن لاعبي بني ياس في أفضل مستوى من الجاهزية والجميع متحفز لخوض اللقاء، خصوصاً مثل هذه المواجهات القوية أمام المتصدر، وسعي كل لاعب لإخراج أفضل ما لديه، وتقديم أداء يليق باسم ومكانة الفريقين، مؤكداً أن الضغط دائماً ما يكون أكثر على المتصدر بعكس بني ياس الذي لا يفكر في المنافسة وإنما في المباراة المقبلة فقط.

بدوره، قال جناح الشارقة المقيم لوان بيريرا: نعمل بشكل قوي ومكثف ونعرف أننا سنلاقي منافساً قوياً، ولكننا كفريق نعرف صعوبة المباراة ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية، وقال: «انسجمت مع المجموعة بشكل جيد وفي هذا الموسم أشعر أنني أفضل، واجهت بعض الصعوبات الموسم الماضي لاختلاف الجو ونجحت في التأقلم بعد فترة، وحاولت التركيز أكثر هذا الموسم، وثقة المدرب كانت الدافع الكبير بالنسبة لي، وأحاول مساعدة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية».

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