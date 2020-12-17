الظفرة وحتا... الفوز فقط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي- علي الظاهري

يلتقي الظفرة وحتا عند السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، في مباراة يدخلها الفريقان بخيار الفوز فقط، حيث يسعى الظفرة، الذي يمتلك 12 نقطة في بالمركز العاشر، لتخطي عقبة ضيفه حتا القابع في جدول الترتيب العام بنقطة واحدة.

أهمية

من جهته، شدد الصربي ألكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة، على أهمية التركيز في لقاء اليوم، مع الابتعاد عن الأخطاء لأجل الفوز، مؤكداً أن منافسه سيأتي إلى الملعب لنيل النقاط بكل قوة، لإنقاذ موقفه، والتقدم في جدول الترتيب، موضحاً أن السعي خلف الفوز من حق حتا، وجميع الفريق، وأضاف: لكن علينا أن نؤدي بشكل جيد، وأن نستفيد من الفرص المتاحة، حتى نتمكن من الفوز.

مؤشر

بدوره، أكد فلاديمير مدرب حتا، أن المواجهة تجمعهم بفريق أثبت تطور مستواه، بعدم الخسارة في المباريات الأخيرة، على مستوى جميع المسابقات، بما فيها بطولة الدوري، التي حقق فيها 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، ما يعكس قوة المنافس، ويعطي مؤشراً واضحاً لصعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن شبح الغيابات ما زال يطارد حتا، رغم عودة اللاعب عبد الله كاظم من الإصابة، إلا أنه لن يكون جاهزاً للمباراة.

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