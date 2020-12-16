النجم الأمريكي الشهير ستيف هارفي في نادي التعاون ب"الغترة والعقال"

المصدر: متابعة – محمد فضل

لبى النجم الأمريكي الشهير ستيف هارفي دعوة أهالي وادي شعم بإمارة رأس الخيمة، وهبطت طائرة النجم الأمريكي بلمعب الشيخ محمد بن سعود القاسمي بنادي التعاون وسط حفاوة واستقبال من قبل إدارة وأعضاء نادي التعاون واللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وقام هارفي بمداعبة الكرة مع لاعبي الفريق، ونيابة عن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون استقبل عبد العزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون هارفي بمقر النادي وتم تجاذب أطراف الحديث بين الجانبين، وارتدى هارفي الزي الوطني الإماراتي تعبيراً عن حبه لشعب ودولة الإمارات.

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