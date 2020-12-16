مدرب عجمان: مواجهة خورفكان لا تُحدد ملامح الهبوط

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أهمية مواجهة الجولة العاشرة أمام ضيفه خورفكان يوم الجمعة باستاد راشد بن سعيد، ولكنه رفض ربط نتيجتها بملامح الهبوط من دوري الخليج العربي هذا الموسم، مشيراً إلى أن المباراة مهمة للغاية بين اثنين من المنافسين على البقاء ولكن الوقت مبكر لربط النتيجة بحسابات الهبوط لكون المسابقة تبقت فيها 17 مباراة.

وأوضح الرمادي أن المباراة صعبة بطبيعة الحال والفوز فيها مهم ويمثل خطوة جيدة، ولكن المباراة لن تتعدى 3 نقاط ولا يمكن تحميلها أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن فريقه عجمان في جهوزية جيدة وسيعود للتشكيلة المحترف البرازيلي جوستافو ومقابل ذلك يغيب وليام أوسو بداعي الإيقاف بالإنذار الثالث، وقال إن البديل المناسب لوليام أوسو سيكون في جهوزية مناسبة ويتحدد اسمه قبل ساعات من المباراة.

وامتدح الرمادي مستوى منافسه خورفكان ووصفه من الفرق الجيدة التي قدمت أداء يستحق الإشادة في المباريات الأخيرة، وتمنى مباراة جيدة للفريقين تليق بمباراة «السهرة» في ختام الجولة العاشرة.

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