مدرب خورفكان: الخطأ ممنوع أمام عجمان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي، كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان، صعوبة مباراة عجمان في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وقال: «مواجهة الجمعة، تعتبر واحدة من أربع مباريات تبقت للفريق في الدور الأول، وبالتأكيد، هناك حاجة إلى الفوز في هذه الجولات».

وأضاف، نسعى لتعويض خسارة مباراة كلباء في الجولة الماضية، ويجب على اللاعبين تحقيق الانتصار، لتحسين وضعيتنا ضمن ترتيب الدوري.

وقال: الخطأ ممنوع أمام عجمان، المنافس سيخوص المواجهة بكل عناصره، وبكل أجانبه، ونحن أيضاً سنفعل، نلعب أمام فريق يرغب هو الآخر في الفوز، وهو يلعب على أرضه، ولا يمكن الاستهانة به.

وأضاف زاناردي: فريقي جاهز، واللاعبون يعرفون ما هو المطلوب منهم، وهم مستعدون لتقديم المستوى والأداء الذي يقود للفوز، ولدي ثقة كبيرة فيهم، ويجب أن يكون التركيز حاضراً.

ومضى ليقول: كنا نستحق نتيجة أفضل في مباراة كلباء الأخيرة، المباراة ذهبت في الدقائق الأخيرة للمنافس، رغم أننا تقدمنا وأهدرنا فرصاً، لكن أعتقد أننا تعرضنا للظلم، لأنه كان يجب على الحكم العودة للفار لطرد لاعب كلباء (مالابا)، وكنا سنستفيد بالطبع من النقص العددي، وكان يجب على حكم الفار تنبيهه.

ومن جانبه، قال فلاح وليد لاعب وسط النسور: استعددنا جيداً للقاء، وندرك أهمية المقابلة، ستكون مواجهة صعبة أمام فريق نحترمه، ولكننا نرغب في تحقيق الفوز، اللاعبون عملوا بجد خلال الأيام الماضية، والمدرب عمل على إعداد الفريق، وهو يعرف نقاط قوة وضعف المنافس، وسيضع التكتيك المناسب، ونحن جاهزون لتنفيذ ما يطلبه، وأتمنى أن نعود من ملعب عجمان محملين بالنقاط.

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