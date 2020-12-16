مدرب كلباء: لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة في الدوري

المصدر: كلباء - محمد فضل

وصف خورخي داسيلفا مدرب كلباء فريق الوحدة بالقوي والذي يجيد اللعب الجماعي ولكن عزيمة لاعبيه تحفزهم على مواصلة مشوار الانتصارات، منوهاً بأن النمور يمتلكون الرغبة والحماس وسيكون هدفهم عدم التفريط في النقاط.

وقال المدرب في المؤتمر التقديمي: «نفتقد الثنائي أحمد جشك وسانتيني بسبب الإيقاف، ولا أعرف موقف مالابا حتى الآن، وهذا أمر مؤثر للغاية».

ودعا داسيلفا لاعبيه إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر والبعد عن الأخطاء وقال في رده على الأسئلة: «لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة وجميع الفرق التي سنقابلها ترغب في الفوز، ويجب علينا في الجهاز الفني رسم الخطة وإحداث التوازن في كافة خطوط الفريق بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه».

وأضاف الأورغواياني: «نطمح إلى تحقيق الفوز على ملعبنا، وخصوصاً أن معظم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق كانت خارج ملعب كلباء».

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