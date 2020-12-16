مدرب شباب الأهلي: لقب الدوري.. ليس سهلاً ولا مستحيلاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شكر مهدي علي مدرب شباب الأهلي إدارة النادي على الثقة التي منحوها إياه في استلام مهمة تدريب الفريق الأول، وقال: «أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، ولدينا عمل كبير علينا القيام به وهو تصحيح مسار الفريق وعودته لمكانه الطبيعي وهذا يأتي بتعاون الجميع».

وأضاف: «تركيزنا على المباراة المقبلة أمام فريق الفجيرة وهي أول مباراة لي، وأتمنى أن تكون بداية لتصحيح المسار وعودة الفريق لمكانه الحقيقي في الدوري، وفريق شباب الأهلي دوماً من فرق المقدمة وينافس على جميع البطولات».

وأوضح: «أنا متابع لجميع مباريات دوري الخليج العربي، وشاهدت جميع المباريات، ولدي فكرة كاملة عن الفريق في الفترة السابقة، والأمور التي يحتاجها في الفترة المقبلة ومباراة الفجيرة هي انطلاقة الفريق لتصحيح المسار، وشباب الأهلي لديه حظوظ كبيرة في جميع البطولات».

وعن فرصة شباب الأهلي في المنافسة بالدوري، قال: «بحساب فارق النقاط مع المتصدر 9 نقاط ليست بسيطة وليست مستحيلة في الوقت نفسه، سوف نعتمد على أنفسنا في تحقيق النتائج وفارق النقاط يحتاج خدمة من الفرق الأخرى في حالة فوزنا في جميع المباريات المقبلة، ونحن ندخل كل مباراة على حدة».

واختتم مهدي علي: «خوض كل مباراة على حدة يحُسن من أداء الفريق والعودة لمكانه الطبيعي وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تدربوا معي ويعلمون النظام الذي أتبعه، وبالنسبة للاعبين الآخرين سوف نجهزهم بالصورة المطلوبة للمباريات وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

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