قمة مرتقبة في دوري الخليج العربي ..بيدرو يحذر من النصر وكرونو قلق من العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي

شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز والقتال في مواجهة النصر، يوم الجمعة على ملعب الأخير لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مبيناً أن المواجهة المرتقبة لها خصوصيتها، ودائماً ما تحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين، وقال: علينا أن نكون أكثر تركيزاً وتنظيماً لحصد نقاط المباراة الثلاث، وندرك أن النصر منافس قوي ولديه لاعبون يتمتعون بإمكانات عالية، وخصوصاً في خط الهجوم، ويلاحظ عدم تغيير التشكيلة الرئيسة للفريق في معظم أوقات الجولات الماضية، وبالنسبة لنا، فنحن على استعداد للحد من خطورتهم وعملنا على تحضير الفريق بالصورة المطلوبة.

وعما إذا كان يتوقع تتويج النصر باللقب، قال: إنهم يقومون بما يجب عليهم القيام به ويُظهرون أنَّ لديهم الإمكانات للفوز باللقب وأعتقد أنه فقط إذا افتقدوا خدمات أي من اللاعبين الحاليين فقد يواجه الفريق ظروفاً مختلفة، وهو أمر يمكن أن يحدث لأننا تعرضنا للحالة نفسها وهي نقطة بالغة الأهمية، ولكن في الوقت الحالي، فالنصر فريق قوي ومتميز.

وحول ما تردد عن انتقال لابا كودجو، قال: ليس لدي ما أقوله فعلياً حول هذا الأمر ولكن يجب علىَّ القول إننا افتقدنا في معظم الأوقات عدداً كبيراً من اللاعبين في مبارياتنا، الأمر الذي كان له تأثير كبير في الفريق، فهناك أيضاً كايو كانيدو، وإسلام خان، وفي بعض الأحيان نلعب من دون بندر الأحبابي، وكذلك محمد عبدالرحمن الذي عانى أخيراً الإصابة، إضافة إلى جمال معروف، ولذلك نعاني كثيراً في الهجوم ونحاول إيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلات.

منافس شرس

ومن ناحيته شدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر على أهمية مباراة العين على استاد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الترتيب الحالي للعين وسط الجدول إلا أنه يبقى فريقاً مقلقاً وكبيراً ومنافساً شرساً وقوياً في كل الظروف التي يمر بها، وقال: نعلم أن العين عانى غيابات عديدة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات ولكنه سيأتي إلى النصر معززاً بأفضل تشكيلة وبطموح الفوز.

وأكد كرونو أن هدف النصر واضح وهو على أتم الاستعداد لخوض المباراة وتحقيق الفوز في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق، موضحاً أن صفوف العميد مكتملة وجميع اللاعبين جاهزون لهذا التحدي الجديد بمن في ذلك حارس المرمى أحمد شمبيه الذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الإصابة.

وأرجع مدرب النصر قبول فريقه خمسة أهداف في آخر مباراتين إلى التغييرات التي شهدها خط الدفاع بسبب الغيابات، حيث افتقد الفريق لاعبين مهمين مثل أحمد شمبيه ومحمد فوزي ومحمود خميس وغلوبير ليما، مشيراً إلى أن اللاعب لا يمكنه الحفاظ على مستواه بعد فترة غياب عن أجواء المباريات ومن الطبيعي أن يتأثر الأداء الجماعي للفريق بذلك.

ويحتل النصر المركز الثالث في دوري الخليج العربي بـ20 نقطة، فيما يحتل العين المركز السادس بـ15 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز