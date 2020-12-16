محمد إسماعيل مدرباً مؤقتاً للحمرية

المصدر: متابعة - محمد فضل

كلف نادي الحمرية، محمد إسماعيل، المدرب المساعد بالنادي، بالإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد، يخلف التونسي غازي الغرايري، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي، كما صرف مجلس إدارة الحمرية، النظر عن التعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد، لعدم تمكن الطرفين من التوصل لاتفاق نهائي، في ما يتعلق بتفاصيل بنود العقد.

وسيكون المدرب محمد إسماعيل مسؤولاً عن تدريب الفريق خلال مباراة الإمارات المقبلة، ضمن الجولة السادسة من دوري الهواة، يوم 26 من الشهر الجاري.

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