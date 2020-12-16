هيلمان: سألت البرازيليين قبل القدوم للوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف البرازيلي أودير هيلمان، المدرب الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم، النقاب عن أنه سأل الكثير من اللاعبين والمدربين البرازيليين عن الوصل قبل القدوم إلى دبي لتولي مهمته الجديدة مديرا فنيا للفهود خلفا للوطني سالم ربيع، لافتا إلى أنه عرف من خلال أبناء بلده الكثير عن الوصل، وأنه اسم كبير وعريق، وأن العديد من نجاحات النادي قد تحققت مع البرازيليين، متمنيا أن يضيف نجاحا آخر، واصفا مباراة الوصل مع ضيفه الجزيرة غدا الخميس ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، بالمهمة.

"التكتيك" المناسب

وأشار هيلمان إلى أنه عمد خلال الأيام الماضية إلى التعرف على إمكانيات لاعبي الوصل، بهدف وضع "التكتيك" المناسب، واختيار التشكيل المناسب، مشيدا بعمل سلفه سالم ربيع، وبإمكانيات لاعبي الوصل، منوهاً إلى أنه يعمل وبجد مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني المعاون على تطوير منظومة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة خلال المرحلة القادمة.

جودة العمل

ونوه هيلمان إلى أنه يسعى مع فريق الوصل إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام الجزيرة، مشيراً إلى أنه يركز كثيرا على نوعية العمل وجودته مع فريقه، ولا ينشغل كثيرا بالمنافس بغض النظر عن اسمه، واعداً جماهير الوصل بأن يظهر فريقهم بصورة جيدة، ويحقق الأهداف المرجوة في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه لا بد من العمل بروح الفريق الواحد لبلوغ تلك الأهداف.

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