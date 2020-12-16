«بيرق الناموس» تضيف فئة «الإنتاج»

المصدر: دبي - علي الظاهري

دشنت جائزة بيرق الناموس للهجن، التي تقام سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نسختها الرابعة والجديدة المخصصة لأبناء القبائل من ملاك الهجن، حيث تم إضافة فئة جديدة وهي بيرق الإنتاج إلى جانب البيرق المفتوح.

وستشمل جائزة بيرق الإنتاج 4 مهرجانات كبرى وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، ومهرجان ختامي المرموم، بينما تشمل جائزة البيرق المفتوح 6 مهرجانات وهي المهرجانات الأربعة السابقة إلى جانب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجائزة الملك عبدالعزيز للإبل في السعودية الشقيقة.

وأكد المهندس حمد بطي الغفلي الأمين العام للجائزة، أن إضافة فئة جديدة في جائزة بيرق الناموس يعكس الدعم الكبير من راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تعكس الجائزة تشجيع سموه للملاك من أبناء القبائل ودعم سموه برياضة الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن جائزة البيرق دشنت نسختها الجديدة عبر مهرجان جائزة زايد الكبرى الذي أقيم أخيراً في ميدان الوثبة بأبوظبي.

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