مهدي يقود المران الأول لشباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

بدأ المدرب المواطن مهدي علي مهمته رسمياً مع فريق شباب الأهلي بقيادته للمران الأول له للفريق مساء أمس، بعدما أعلن النادي أول من أمس عن توليه مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا.‏

واستقبل اللاعبون مهدي علي بالترحاب في مرانه الأول، حيث سبق للمدرب السابق لـ«الأبيض» تدريب «فرسان دبي»، وحقق معهم الكثير من الإنجازات. ‏ووجهتت شركة كرة القدم بالنادي الشكر للمدرب السابق جيرارد زاراغوسا والجهاز المعاون على الجهود التي بذلوها مع الفريق متمنين لهم التوفيق.

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