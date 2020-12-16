5 يناير انطلاق «ميركاتو» الشتاء

المصدر: دبي - العوضي النمر

يفتح «ميركاتو اللاعبين الشتوي» أبوابه في الخامس من يناير، ويستمر حتى الخامسة من مساء أول فبراير من العام المقبل، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الأندية، سواء في المحترفين أو الهواة لتغيير عدد من عناصر فرقها الذين لم يوفقوا في مشوارهم خلال المرحلة الأولى من المنافسات، واستقدام لاعبين جدد يواكبون طموحات المرحلة المقبلة، وكذلك من أجل منح الأندية الفرصة لإجراء عملية الاستبدال والتجديد خلال منافسات دوري الخليج العربي ودوري الأولى.

وأنهت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة كافة الاستعدادات الخاصة بفتح «الميركاتو الشتوي»، حيث أكد هشام الزرعوني، رئيس اللجنة، أن القيد الجديد سوف يشهد تسجيل اللاعب المقيم من دون شرط مرور سنة على إقامته في البلاد، وذلك بناء على توجيهات هيئة الرياضة المعنية بملف الفئات المستثناة.

وقال الزرعوني: إن التغييرات المقبلة ستكون لصالح الأندية وستطور أداءها خلال منافسات الفترة المقبلة سواء للاعبين الأجانب أو المواطنين.

وأضاف: «جميع أندية دوري الخليج العربي من حقها استبدال عدد من لاعبيها وفق اللائحة، سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وكذلك الأمر للاعبي دوري الدرجة الأولى وفريق تحت 21 سنة، وفق احتياجات وظروف كل ناد».

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