«أنت مسؤول».. حملة توعية للرياضات الشراعية

المصدر: (أبوظبي- وام)

تهدف حملة «أنت مسؤول» التي أطلقتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، لتعزيز التوعية بشكل خاص برياضة وهواية ممارسة الطائرات الشراعية واشتراطاتها والقوانين المنظمة لها، والتعريف بالممارسات الآمنة المرتبطة بهذه الرياضة والأماكن المسموحة لممارستها بشكل يضمن الملاحة الجوية، وتوفير متطلبات السلامة حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتتضمن الحملة نشر مواد إعلامية تبث عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تشتمل على توعية قانونية وعامة، بهدف تعزيز أمن وسلامة ممارسي الرياضات الجوية الخفيفة (الطائرات الشراعية).

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود تعزيز الإجراءات لممارسة الرياضات الخفيفة بشكل آمن.

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