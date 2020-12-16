مالابا.. إيقاف 3 مباريات و50 ألفاً غرامة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

وقّعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي عقوبة الإيقاف 3 مباريات على لاعب كلباء بيتل مالابا وتغريمه 50 ألف درهم للاعتداء بالدفع على حكم مباراة فريقه أمام خورفكان، وقررت اللجنة أيضاً إيقاف لاعب الشارقة للرديف ديوغو سليفا ريجيس مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم للاعتداء على لاعب من الفريق المنافس.

كما فرضت غرامة مالية على نادي النصر بمبلغ 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك بإدخاله فحوصات أحد إدارييه بعد الثانية عشرة ظهر يوم المباراة.

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