7 لاعبين يغيبون عن حتا أمام الظفرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

يطارد شبح الإصابات فريق حتا في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي في مباراة الغد أمام الظفرة، حيث يفقد «الإعصار» جهود 7 لاعبين وهم وليان فارياس ولاحج صالح وراشد سالم وعبد الله كاظم وعبد الله عبد القادر بسبب الإصابة، إضافة إلى الثنائي حمد المرزوقي وخلف الحوسني بسبب الإعارة.

وتوجه حتا إلى أبوظبي استعداداً لمباراته أمام الظفرة، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إلى تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار ويسعى إلى العودة من معقل الظفرة بنتيجة إيجابية تنعش آماله في مشوار البقاء في الدوري بعد تذيل الترتيب العام برصيد نقطة واحدة.

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