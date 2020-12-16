إعادة تشكيل «الشارقة لسباقات الهجن»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم «17» لسنة 2020، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من: خليفة سعيد راشد دغيش، خليفة مهير علي الكتبي، محمد عبيد حامد الطنيجي، محمد علي سيف الكتبي، مطر محمد عبد الله الكتبي، مهير عتيق مهير الكتبي.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. ومدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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