التونسي فراس جباسي مدرباً لـ«نخبة كلباء»

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

قررت اللجنة الفنية المكلّفة بإعداد الأسس الأولية لفريق «النخبة» بنادي كلباء، تعيين المدرب التونسي فراس جباسي لإعداد وقيادة البرنامج التدريبي الخاص بفريق النخبة، الذي سيضم أبرز اللاعبين المميزين والموهوبين من فرق المراحل السنية المختلفة على أن تبدأ أولى الحصص التدريبية خلال الأسبوع الجاري. ويهدف المشروع الذي استحدثته إدارة شركة كرة القدم برئاسة علي حسين كانو، إلى تطوير المهارات الفنية للاعبين وفق خطط مدروسة ومطبقة في كبرى أكاديميات كرة القدم العالمية وبأسلوب علمي متطور.

وأشار علي كانو، إلى أن الهدف من قيام هذا الفريق هو ضرورة الارتقاء والنهوض بالفكر الكروي المستقبلي والذي لا يخدم نادي كلباء فحسب، وإنما يخدم كذلك المنتخبات الوطنية، وتابع: يجب علينا مواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم لضمان استدامة تميز الكرة الإماراتية بشكل عام وفريق اتحاد كلباء بشكل خاص، كذلك اكتشاف لاعبين مميزين خلال السنوات المقبلة.

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