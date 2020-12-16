مارياني «الفرسان» يتألق مع «النمور»

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعاد النجم السويسري ديفيد مارياني المُعار من شباب الأهلي (فرسان دبي)، إلى صفوف فريق اتحاد كلباء اكتشاف مهاراته مع «النمور» والذي لعب معه 8 مباريات في دوري الخليج العربي، تمكن خلالها من تسجيل هدفين حاسمين أمام الفجيرة وخورفكان إلى جانب صناعة أربعة أهداف لزملائه اللاعبين ليقود النجم السويسري الوحيد في دورينا فريقه إلى احتلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة لأول مرة في تاريخ النمور.

وعبّر اللاعب مارياني عن سعادته لقيادة فريقه للانتصارات خلال مشوار الدوري، مشيراً إلى أن المدرب خورخي داسيلفا منحه حرية التحرك في الخط الأمامي، كما أن أداءه اختلف مما كان عليه في شباب الأهلي لوضعه في مركزه المفضل مع النمور، وأوضح: كنت أقوم بأدوار دفاعية مع الفرسان والذي يعتمد على الأدوار الجماعية ويميل مدربه للعب التكتيكي مما أهلنا إلى صدارة المسابقة خلال الموسم الماضي والذي لم يكتمل بسبب جائحة كورونا، وتابع: دائماً ما أسعى لتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائي اللاعبين، والتي تساعد الفريق لتحقيق الانتصارات.

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