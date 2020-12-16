دييغو «الصقور»: سعيد بالوجود بين الـ 8 الكبار

المصدر: (رأس الخيمة – محمد فضل)

أعرب البرازيلي دييغو سيلفا مهاجم فريق الإمارات، عن سعادته بتواجد فريقه ضمن الثمانية الكبار بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن تربعه على صدارة هدافي دوري الأولى حالياً، موضحاً أنه يخوض التجربة الثانية له في الدولة بعد مشواره السابق مع دبا الفجيرة، وأنه جاء مع زملائه لمساعدة «الصقور» على تحقيق النتائج الإيجابية والبحث عن الواقع الأفضل، مثمناً دعم المسؤولين واللاعبين والجهاز الفني، مؤكداً في الوقت ذاته، أن كل شيء يبدو رائعاً وجيداً ونتطلع لتحقيق المطلوب.

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