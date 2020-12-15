شباب الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب مهدي علي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن ‏نادي شباب الأهلي تعاقده رسميا مع المدرب الوطني مهدي علي لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للمدرب الأسباني جيرارد زاراغوسا

وسبق للمهندس مهدي علي تدريب الفريق، كما قام بتدريب المنتخب الاماراتي الاول والأولمبي والشباب وحقق معهم الكثير من البطولات.

‏واشارت شركة شباب الاهلي للكرة الى ان هذه الخطوة تأتي لثقتها في المدرب مهدي علي وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة للفريق الذي ينافس على عدد من البطولات المحلية.

وتقدمت الشركة بالشكر للمدرب السابق جيرارد زاراغوسا والجهاز المعاون على الجهود التي بذلوها مع الفريق متمنين لهم التوفيق.

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