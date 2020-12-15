منصور بن محمد يبحث مع انفانتينو جهود تطوير الكرة عالمياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بحث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتعزيز البرامج المشتركة والجهود المبذولة لتطوير كرة القدم العالمية وترسيخ دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب، جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، جياني انفانتينو رئيس «فيفا» في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الدولة وتستمر يومين. حضر اللقاء معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس.

وعبّر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها «فيفا» لتطوير الكرة العالمية وزيادة تأثيرها في مجال تمكين الشعوب وإسعادهم، وتعزيز القيم الإنسانية وفي مقدمتها قيم التسامح والسلام والتعاون، وبرامج تطوير المسابقات بما يتيح للدول المشاركة تقديم مواهبها الوطنية للعالم.

وأكد سموه اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تربط المجلس و«فيفا» وحرص انفانتينو على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يمثل منصة مرموقة لتطوير الكرة العالمية والتباحث في واقعها وسبل تطويرها.

ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الدعوة إلى انفانتينو للتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه المجلس 27 الجاري تحت شعار «كرة القدم في القمة».تكريم

وفي ختام الزيارة قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، درع المجلس التي تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول، إلى انفانتينو، حيث يكرم المجلس أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة من خلال وضع صورهم في الدروع والميداليات الرسمية، كما اصطحب سموه رئيس «فيفا» في جولة بمقر المجلس اطلع خلالها على جدارية مؤتمر دبي الرياضي الدولي التي تضم كبار النجوم الذين شاركوا في المؤتمر، كما زار مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» واطلع على جهود الجائزة في تطوير الرياضة وتكريم المبدعين في جميع المجالات، وأبدى إعجابه بشعار الجائزة الذي يحمل العديد من المعاني ومن بينها الحركة التي يحتفل بها البطل بعد تحقيق الإنجاز، كما يمثل الحرف الأول من اسم الدولة والحرف الأول من اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

شكر

وقدم انفانتينو شكره إلى حكومة دبي على الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي عموماً وكرة القدم خصوصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، كما شكر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم من خلال تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي ودعوة صنّاع القرار والمختصين في كرة القدم العالمية للقاء والتحاور وطرح المبادرات لتطوير كرة القدم، وكذلك حرص المجلس على التعاون مع «فيفا» وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز من مكانة كرة القدم على المستوى العالمي وتلاقي عائلة كرة القدم العالمية للبحث في شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وعبّر رئيس «فيفا» عن سعادته بقبول دعوة سمو رئيس المجلس والتحدث في الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث يتناول دور كرة القدم في تجميع الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية في التسامح والسلام والتعاون، والجهود والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالمياً.

تعاون

وتأتي مشاركة انفانتينو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي يوم 27 الجاري في فندق أرماني ببرج خليفة، في إطار علاقة التعاون الوطيدة بين المجلس والاتحاد الدولي وحرص انفانتينو على المشاركة في المؤتمر منذ عدة سنوات وطرح المبادرات التي تساهم في تطوير كرة القدم العالمية كون المؤتمر يمثل منصة عالمية لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، حيث سبق لانفانتينو المشاركة كمتحدث بصفته أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واستعرض جهود الاتحاد لتطوير الكرة الأوروبية، كما شارك في المؤتمر كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطرح من خلاله برنامجه الانتخابي وخطته لتطوير كرة القدم العالمية، ثم شارك أكثر من مرة في المؤتمر بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحدث في كلماته عن خطته لرفع عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 منتخباً، وكذلك خططه لتعزيز الجوانب الفنية والاستثمارية، وغيرها.

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