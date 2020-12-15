مهدي علي يقترب من تدريب شباب الأهلي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

اقترب المدرب المواطن مهدي علي، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيتولى مهدي، قيادة «فرسان دبي»، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، والذي لم يحقق الآمال المنشودة من قبل إدارة وجماهير شباب الأهلي، مع تراجع الفريق في ترتيب دوري الخليج العربي. ويحتل شباب الأهلي المركز السابع برصيد 14 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الشارقة المتصدر، وتتطلع الجماهير أن يعيد مهدي علي، الفريق إلى المسار الصحيح.

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