اتفاقية تاريخية بين اتحادي الكرة في الإمارات وإسرائيل

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهد اتحاد الكرة أمس، توقيع اتفاقية تاريخية مع نظيره الإسرائيلي، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في الجوانب الفنية والتسويقية والفنية والإدارية، في رسالة سلام ومحبة من أرض السلام والتسامح، وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، وأورين حسون، رئيس الاتحاد الإسرائيلي، بالتوقيع على الاتفاقية، بحضور جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أنه متفائل بنجاح الاتفاقية التي تعزز تطور الكرة بالبلدين، مشيراً إلى أن كرة القدم لغة السلام والتسامح والمحبة، وأشار أورين حسون، رئيس الاتحاد الإسرائيلي، أن الحلم تحول إلى حقيقة على أرض الواقع وندعو الجميع لزيارة تل أبيب لنعلم أجيال المستقبل أن كرة القدم لغة سلام توحد الشعوب، فيما اعتبر انفانتينو أن توقيع الاتفاقية من أهم لحظات كرة القدم وتاريخها، وأول خطوة بناء علاقة جديدة بين دولتين كبيرتين وعظيمتين في كرة القدم.

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