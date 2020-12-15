غياب «لوفانور الوحدة» ومحاولات تجهيز «سمعة»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جهوداً مكثفة من أجل لحاق الثنائي إسماعيل مطر وتيم ماتافز بصفوف العنابي في مواجهة اتحاد كلباء، المقررة الجمعة المقبل، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وذلك بعدما غاب «سمعة» عن مباراة الجزيرة في الجولة الأخيرة، بسبب تعرضه لإصابة بشد عضلي، فيما غاب ماتافز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تجددت إصابته بتمدد في العضلة.

كما سيتواصل غياب الظهير الأيمن محمد برغش، الذي أصيب بتمزق في العضلة الخلفية في لقاء الظفرة، وسيحتاج لوقت أطول للتعافي قبل العودة للمشاركة في المباريات.

كذلك يغيب المولدوفي من أصل برازيلي لوفانور هنريكي عن مواجهة اتحاد كلباء، بعد تعرضه للإصابة مجدداً في مباراة الجزيرة، وخرج على إثرها من الشوط الثاني. ومثلت تلك الإصابات صداعاً في رأس الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز