جواو بيدرو.. سلاح بني ياس لغزو الشباك

برهن البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس والمعار من الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي أنه واحد من أهم الصفقات التي أجريت في فترة الانتقالات قبل بداية الموسم، وصفقة بني ياس الرابحة بعد تألقه مع السماوي هذا الموسم، ليكمل تميز أجانب الفريق الذين ظهروا بشكل لافت للنظر مع بني ياس.

وأكد بيدرو قدراته كمهاجم من العيار الثقيل بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 8 في وصافة قائمة هدافي دوري الخليج العربي خلف إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي المتصدر بـ 9 أهداف، وبالتساوي مع لاعبي الشارقة ويلتون سواريز وإيغور كورنادو.

وأكدت الأرقام تفوق بيدرو الموسم الحالي، إذ نجح في إحراز 9 أهداف منها 8 في الدوري وهدف في كأس الخليج العربي، بمعدل تهديف بلغت نسبته 0.89 في المباراة الواحدة، حيث بلغ عدد دقائق اللعب 808 دقائق بعدما تواجد في القائمة الأساسية للسماوي في الدوري في 9 مباريات، واستبدل في مباراة واحدة.

صدارة

ويحتل بيدرو صدارة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بمعدل 33 تسديدة في 9 مباريات بالتساوي مع لابا كودجو مهاجم العين، وثاني أكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة بـ 34 مراوغة، وأكثر لاعب سجل أهدافاً بالرأس بواقع 3 أهداف، وأكثر لاعب تفوق في المواجهات الناجحة بـ 84 مواجهة.

ويعد تألق بيدرو ليس جديداً بعدما أعلن عن نفسه بقوة كواحد من أفضل المهاجمين في الموسم الماضي مع الظفرة والذي أحرز خلاله مع الفارس 12 هدفاً خلال 17 مباراة في دوري الخليج العربي، وكان أحد المنافسين على لقب هداف الدوري، ليواصل تألقه الموسم الحالي مع بني ياس الذي نجح في إيجاد ضالته في رأس حربة صاحب إمكانات تهديفية عالية.

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