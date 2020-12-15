نتائج رديف كلباء تزيد أفراح فريق «النمور»

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

أكمل فريق رديف اتحاد كلباء، أفراح «النمور» بعد تصدره جدول دوري تحت 21 سنة برصيد 22 نقطة، وذلك في أعقاب تحقيقه الفوز على خورفكان بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب عبد الله ناصر، لتواصل فرق النادي الأصفر مشوار التألق بعد احتلال الفريق الأول للمركز الرابع بدوري الخليج العربي بـ 16 نقطة.

من جانبه، أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، بأنهم لا ينظرون للنتائج التي تحققها فرق النادي في المرحلة الحالية، بقدر ما ينظرون لبناء فريق جديد في المستقبل أسماه بفريق النخبة يتم تكوينه من فرق 16 و18 وفريق الرديف، كاشفاً عن تواجد مجلس الإدارة معظم الأوقات في النادي وذلك لرسم استراتيجية كافة الفرق بالتركيز على الفريق الأول.

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