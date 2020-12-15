مارفيك يصل الأسبوع المقبل لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يصل الأسبوع المقبل إلى دبي الهولندي بيرث فان مارفيك، لاستكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي، للعودة لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً للكولومبي خورخي لويس بينتو، والتوقيع على العقد لمدة عام قابل للتجديد، بعد أن تم الاتفاق معه على تولي تدريب الأبيض في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد عقد اجتماعاً «عن بعد»، عبر تقنية الفيديو، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للاستقرار على اسم مدرب المنتخب الوطني، وفق ترشيحات اللجنة الفنية والمنتخبات، وكلف مجلس الإدارة الأمانة العامة، التي يترأسها محمد بن هزام، بالتفاوض مع الهولندي مارفيك لتولي المهمة.

مفاوضات

وبناء على ذلك، شهدت ليلة أول من أمس، مفاوضات مكثفة مع المدرب ومحامية، وبين عدد من مسؤولي اتحاد الكرة، من أجل تولي مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق خلال الجولة الأولى من المفاوضات على الجهاز المعاون للمدرب، وقيمة التعاقد، وبقيت نقطة تفرغ المدرب والإقامة الدائمة في دبي خلال فترة توليه مهمة تدريب الأبيض، عالقة، ولا تزال هذه النقطة موضع خلاف، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنها، ولذلك، سوف تستكمل المفاوضات عند حضور المدرب إلى البلاد.

بريق

من جهته، أشار محمد سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الأسبق، إلى أهمية تضافر كافة الجهود خلف الأبيض خلال المرحلة المقبلة، بعد الاستقرار على اسم المدرب الجديد، وقال: ثقتنا كبيرة في مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في استعادة «الأبيض» لبريقه المعهود، خلال باقي مباريات التصفيات الآسيوية، التي تتطلب ضرورة تحقيق الفوز في المباريات الأربع، لضمان التأهل. وأضاف: الكرة في ملعب اللاعبين، من أجل الاجتهاد والتميز واللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق انتصار يحسب لهم أولاً.

الدور الأول

وسبق لمارفيك قيادة تدريب «الأبيض» في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، التي يحتل فيها منتخبنا حالياً المركز الرابع في المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط، قبل أن يتم الاستغناء عن جهوده في ديسمبر من العام الماضي.

طموح

ويطمح «الأبيض» للتأهل لنهائيات آسيا، والمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم عند استكمال المنافسات، ومن المقرر أن يستضيف منتخبنا نظيره الماليزي 25 مارس المقبل، ويحل ضيفاً على المنتخب الإندونيسي 30 من الشهر نفسه، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو المقبل

بداية

بدأ فان مارفيك مسيرته التدريبية عام 1998، بتولي مهمة فورتونا سيتارد الهولندي، قبل أن يتولى تدريب العديد من الأندية، مثل فينورد وبوروسيا دورتموند وهامبورغ، لكن البصمة الحقيقية كانت مع المنتخب الهولندي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز