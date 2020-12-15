«ويلتون الشارقة» نجم استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حصد قناص نادي الشارقة، ويلتون سواريز، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» بحصوله على أعلى نسبة تصويت 39% بعد أن رجح الخبراء كفة البرازيلي بمنحه 16 بطاقة ترشيح، بنسبة 32%، بينما منحه جمهور الشبكة المشاركون في الاستفتاء 361 صوتاً فقط من إجمالي 3053، بنسبة 7%.

ليتفوق صاحب هدف الفوز للشارقة على الوصل في الوقت القاتل، على جناح الجزيرة المتألق عبد الله رمضان، الذي حل ثانياً بـ 31%، جمع معظمها من تصويت الجمهور 1184 من 3053 مشاركاً، بنسبة 23%، بينما تحصل على 4 بطاقات ترشيح فقط من الخبراء بنسبة 8%.

وفي فئة أفضل حارس، غرد علي خصيف حارس فخر العاصمة، بعدما حصد 49.1 %، مقسمة ما بين 21.1 % من الجمهور، و28 % من الخبراء.

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