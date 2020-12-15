«ويلتون الشارقة» نجم استفتاء «سبورت فور أوول»
حصد قناص نادي الشارقة، ويلتون سواريز، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» بحصوله على أعلى نسبة تصويت 39% بعد أن رجح الخبراء كفة البرازيلي بمنحه 16 بطاقة ترشيح، بنسبة 32%، بينما منحه جمهور الشبكة المشاركون في الاستفتاء 361 صوتاً فقط من إجمالي 3053، بنسبة 7%.
ليتفوق صاحب هدف الفوز للشارقة على الوصل في الوقت القاتل، على جناح الجزيرة المتألق عبد الله رمضان، الذي حل ثانياً بـ 31%، جمع معظمها من تصويت الجمهور 1184 من 3053 مشاركاً، بنسبة 23%، بينما تحصل على 4 بطاقات ترشيح فقط من الخبراء بنسبة 8%.
وفي فئة أفضل حارس، غرد علي خصيف حارس فخر العاصمة، بعدما حصد 49.1 %، مقسمة ما بين 21.1 % من الجمهور، و28 % من الخبراء.
تعليقات