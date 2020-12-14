الحمرية ينهي عقد الغرايري ووليد عبيد الأقرب لخلافته

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أنهى نادي الحمرية عقد مدربه التونسي غازي الغرايري بـ "التراضي" وذلك في أعقاب تذبذب نتائج الفريق منذ انطلاقة موسم الهواة ومغادرة الفريق الحمراوي لمسابقة كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي، واحتلاله المركز الخامس حتى الآن في الدوري برصيد 5 نقاط من أربع مباريات، بعد أن حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادلين وهزيمة.

ويبدو المدرب الوطني وليد عبيد الأقرب لخلافة التونسي غازي الغرايري الذي يعتبر الضحية الثالثة في دوري الهواة، بعد رحيل مدرب البطائح المصري عصام عبده، والذي حل بديلاً عن الإيطالي جيوفاني ليرحل هو الآخر قبيل انطلاقة الدوري بأيام.

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