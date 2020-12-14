تأجيل إعلان اسم مدرب «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أرجأ اتحاد الكرة الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى اليوم، حيث استمرت المفاوضات القانونية مع محامي المدرب الهولندي مارفيك لساعة متأخرة من مساء أمس، وتم الاتفاق علي الأمور الفنية والمالية وبقيت مشكلة تواجده الدائم في دبي، والتي أخذت وقتاً طويلاً من المفاوضات، نظراً لأن تجربته الماضية مع «الأبيض» أظهرت تلك السلبية التي أثارت الشارع الرياضي حينها، وكان مجلس الإدارة خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» قد فوض الأمانة العامة بالتفاوض مع المدرب الهولندي كخيار أول والمدرب مهدي علي كخيار ثان في حال تعثر المفاوضات مع مارفيك، وتم استبعاد اسم المدرب أورابارينا بعد تأكيد نادي بيراميدز الذي يدربه أنه لن يستغني عن خدماته.

من جهة أخرى، يغادر دبي اليوم المدرب الكولومبي خورخي بينتو عائداً إلى بلاده بعد انتهاء علاقته مع «الأبيض» بالتراضي عقب 5 أشهر من العمل. ويصل في اليوم نفسه الإسباني دينيس سيلفا مدرب برشلونة تحت 18 سنة، والبالغ من العمر 38 عاماً، لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب المزمع تشكيلة للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة.

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