25 لاعباً مثّلوا شباب الأهلي في 9 مباريات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ضمت تشكيلات شباب الأهلي في المباريات التسع بدوري الخليج العربي، تحت قيادة مدربه الإسباني جيرارد زاراغوسا، 25 لاعباً ساهموا في حصول الفريق على 14 نقطة فقط من أصل 27 نقطة متاحة، ليحتل الفريق المركز السابع غير المتناسب وطموحات جماهير النادي المتطلعة دائماً إلى منصات التتويج، حتى بات البعض يتحدث عن صعوبة المنافسة على درع الدوري هذا الموسم، مع اتساع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 9 نقاط كاملة.

قوة

وعادة ما يبدأ زاراغوسا، مبارياته بطريقة لعب 4-5-1، ويحافظ عليها لأطول دقائق ممكنة إذا تمكن من تسجيل أهداف، أما إذا تأخر شباب الأهلي بالنتيجة أو تأخر في التسجيل، يتم تغييرها في الشوط الثاني إلى 4-4-2، وهذا الأسلوب شديد الحذر، أدى إلى تحقيق «فرسان دبي» للفوز في 3 مباريات، والخسارة مباراة واحدة، والتعادل في خمس مواجهات، وبات خامس أقوى دفاع بتلقي شباكه 11 هدفاً، وفي الوقت نفسه، ثاني أقوى هجوم 19 هدفاً.

واللافت في قوة هجوم شباب الأهلي، تألق لاعبه المقيم البرازيلي ايغور جيسوس، والمتصدر الحالي لقائمة هدفي دوري الخليج العربي برصيد 9 أهداف، أي ما يعادل 47.3% من أهداف فريقه في دورينا، وجيسوس واحد من أربعة لاعبين فقط شاركوا في مباريات الفريق التسعة في دورينا هذا الموسم، ويشاركه الأمر الحارس ماجد ناصر، وعبد العزيز هيكل، وهيلدون راموس.

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