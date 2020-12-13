دينيس سيلفا مدرباً لمنتخب الإمارات للشباب

المصدر: دبي - العوضي النمر

يصل مساء غد الاثنين الإسباني دينيس سيلفا مدرب برشلونة تحت 18 سنة والبالغ من العمر 38 عاما، لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب المزمع تشكيلة للمشاركة في التصفيات الاسيوية المقبلة، المؤهلة لنهائيات آسيا 2021.

وسوف تستمر زيارة المدرب الجديد للإمارات ثلاثة أيام يوقع خلالها التعاقد والاتفاق على خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، ثم يعود إلى موطنه قبل العودة مرة أخري لاستلام المهمة رسميا.

وسوف يتم تشكيل منتخب الشباب من عناصر منتخب الناشئين الحالي، والذي يقيم معسكر إعداد في البحرين استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في المنامة، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات عمان واليمن وطاجيكستان وصيفة حامل اللقب.

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