«الآسيوي»: سواريز والفردان ومارياني نجوم «التاسعة»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)



اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 لاعبين، نجوماً للجولة التاسعة لدوري الخليج العربي وهم سواريز «الشارقة»، وحبيب الفردان «النصر»، ومارياني «اتحاد كلباء»، وأشار إلى أن سواريز، سجل هدفاً ثميناً للشارقة في الدقيقة 94 ليقود فريقه للفوز على الوصل 2 - 1، والمحافظة على صدارة الدوري كما سجل اللاعب نفسه، الهدف الأول «ق 15».

وأكد الاتحاد أن الفردان، قدم مستوى جيداً في مباراة فريقه أمام الفجيرة وسجل هدفاً «ق 15»، وعد مارياني صاحب الفضل في وصول كلباء للمركز الرابع بتسجيله هدفاً متأخراً في شباك خورفكان، ليفوز «النمور» 2 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز