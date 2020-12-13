أسهم مارفيك ترتفع لقيادة «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، قضية مدرب المنتخب الوطني الأول، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بعد أن رفعت اللجنة الفنية قائمة بثلاثة أسماء لتولي أحدهم المهمة خلال الفترة المقبلة، وهم الهولندي بيرث مارفيك، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية بشكل كبير، والثاني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل وشباب الأهلي الأسبق، والمدرب الحالي لفريق بيراميدز المصري، والثالث المدرب الوطني مهدي علي، الذي قاد «الأبيض» للعديد من الانتصارات، خلال السنوات الماضية.

ولم ترجح اللجنة الفنية والمنتخبات خلال اجتماعها، مساء أمس، برئاسة يوسف حسين النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، كفة أي من المدربين الثلاثة، واكتفت بنيل موافقة الثلاثة على مبدأ تدريب المنتخب، وتركت أمر الحسم إلى مجلس الإدارة، من أجل الاستقرار على الاسم الجديد، لتولى قيادة «الأبيض»، خلفاً للمدرب الكولومبي بينتو، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وشهدت الساعات الماضية، اختلافاً في وجهات النظر بين أعضاء اتحاد الكرة حول الأسماء المرشحة، ولكل اسم مؤيدوه، سواء من مجلس الإدارة أو اللجنة الفنية والمنتخبات، فيما ساند البعض داخل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب، ترشيح الهولندي مارفيك المدرب الأسبق للمنتخب، الذي كان يقود خطة إحلال وتجديد «الأبيض» في فترة سابقة، قبل أن يتم الاستغناء عن جهوده، ما يعد مؤشراً أن كفته قد تكون الأرجح للعودة لتدريب المنتخب.

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