ربيع مشرفاً على فريق الوصل وعيسى علي مديراً للكرة

المصدر: دبي ـ علي شدهان

أعاد الوصل هيكلة الجهاز الإداري لفريق النادي الأول لكرة القدم، وتم اختيار سالم ربيع سالم مشرفاً على الفريق، وعيسى علي مديراً، مع استمرار علي الحمادي إدارياً وعلي حميد يوسف عضواً في مجلس الإدارة متحدثاً رسمياً للنادي إلى جانب كونه عضواً في مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى باشر البرازيلي اودير هيلمان أمس مهام عمله مدرباً للفريق خلفاً للمدرب الوطني سالم ربيع الذي واصل عمله مع الجهاز الفني مدرباً مساعداً إلى جانب البرازيلي ماوريسيو دولاك، وحسن العبدولي، وبوجدان مريشيانو مدرباً للياقة.

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