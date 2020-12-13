إلغاء شرط «السنة» لقيد اللاعب المقيم

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

ألغى اتحاد الكرة شرط إقامة اللاعب المقيم لمدة سنة في الدولة، قبل تسجيله في قوائم الأندية، ويبدأ التطبيق في فترة «الميركاتو» الشتوي المقبل، واستمرت بقية شروط قيد «المقيم»، من دون تعديل، ومن بينها أن يكون لدى اللاعب إقامة سارية، وألا يكون مثل أي دولة أخرى، إضافة إلى عدم جواز تحويل هوية «الأجانب» المقيدين مسبقاً إلى فئة «لاعب مقيم»، كما يشترط عند تسجيل لاعب في فئة المقيم للمرة الأولى، أن يكون من مواليد 2000 وما فوق وبحسب اللوائح يحظر قيد اللاعبين «الجدد» في «فئة المقيم»، لمن هم أكبر من 20 عاماً.

وكانت انتقالات اللاعبين المقيمين شكلت رواجاً في «الميركاتو» الصيفي على صعيد أندية دوري الخليج العربي، وبلغ إجمالي الصفقات 20 لاعباً، في 11 نادياً.

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