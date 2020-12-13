المنتخب وماليزيا 25 مارس بتصفيات المونديال

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برنامج مباريات الجولات المتبقية من الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره الماليزي في 25 مارس، ويحل «الأبيض» ضيفاً على المنتخب الإندونيسي يوم 30 من الشهر نفسه، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو 2021، وسيتم تحديد توقيتات المباريات لاحقاً.

وكانت مباريات التصفيات تأجلت بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد المواعيد الجديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز