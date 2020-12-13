توقيع اتفاقية اتحاد الكرة ونظيره الإسرائيلي غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يوقع اتحاد الكرة ونظيره الإسرائيلي، غداً، اتفاقية تعاون، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وإنفانتينو رئيس «فيفا»، وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي، وتشمل الاتفاقية عدداً من البنود، منها إقامة مباريات ودية للمنتخبات والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلاً عن طرح مبادرات تطويرية، تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، أن الاتفاقية تأتي تفعيلاً لمعاهدة السلام، التي تم توقيعها بين دولتي الإمارات وإسرائيل، وقال: حرصنا في الاتحاد على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابياً جداً.

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