المهيري: اختراق بروتوكول «VAR» مرتين

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشار إبراهيم المهيري خبير التحكيم إلى استمرارية الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم للجولة الثانية على التوالي، حيث شهدت مباراة الشارقة مع الوصل احتساب هدف للشارقة رغم وجود مخالفة قبل التسجيل، بدفع بالجسم من الخلف من مدافع الشارقة لمهاجم الوصل في اختراق لـ«بروتوكول الفيديو» الذي كان يتحتم استدعاء حكم الساحة لإظهار المخالفة وإنقاذ الموقف، وتكرّر الاختراق في مباراة بني ياس مع حتا.

مخالفة

وتابع المهيري: للجولة الثانية يتدخل حكام تقنية الفيديو في قرارات غير صحيحة وغير واضحة في مخالفة لبروتوكول «VAR» الذي يتطلب أن تكون الحالة واضحة، وحدث ذلك خلال مباراة بني ياس حينما تم استدعاء الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس، واللعبة أصلاً غير واضحة ولا نعرف سبباً للمخالفة هل على الحارس أم المدافع مما يعرّض الحكام لمواقف صعبة وقرارات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نتائج المباريات، لذلك ننصح بعدم استدعاء الحكم إلا في الحالات الواضحة تماماً.

حالات تحكيمية

* إلغاء هدف الفجيرة الثاني بداعي التسلل وتتدخل تقنية الفيديو لإنقاذ الموقف والهدف سليم وتم احتسابه بعد ذلك.* إلغاء الهدف الرابع لصالح فريق النصر بداعي التسلل والقرار صحيح من قبل المساعد الثاني لوجود منديز في موقف تسلل.

* المطالبة بركلة جزاء لصالح فريق النصر لوجود مسك من المدافع تجاه منديز، ولكن القرار صحيح بعدم احتسابها لأنه يوجد تعديل وهو أن يكون المسك الذي يعيق تقدم المنافس وفي هذه اللعبة لا يوجد إعاقة والمهاجم لعب الكرة بأريحية.

* إلغاء هدف الفجيرة الثالث قرار سليم لوجود مخالفة من المدافع تجاه حارس المرمى، حيث إن الحارس كان مسيطراً على الكرة وتعتبر تحت سيطرته ولا يجوز منافسته على الكرة.

* ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق الشارقة نتيجة عرقلة من اللاعب سالم العزيزي للاعب كايو.

* هدف الشارقة الأول غير صحيح لوجود مخالفة دفع من المدافع تجاه المهاجم وكان يجب تدخل تقنية الفيديو لإلغاء الهدف.

* تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء والقرار صحيح لوجود عرقلة تجاه لاعب الوصل علي صالح.

* تدخل خاطئ من تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح فريق بني ياس لا يوجد لمسة يد ولا مخالفة من الحارس تجاه المهاجم واللعبة من الأساس غير واضحة، ولكن الحكم اتخذه القرار السليم بعدم احتسابها.

* إلغاء الهدف الثاني لفريق خورفكان بداعي التسلل قرار سليم من المساعد الثاني لوجود لاعب خورفكان في موقف تسلل.

* المطالبة بركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء لوجود لمسة يد قرار الحكم صحيح اليد كانت في محيط الجسم والكرة هي التي ذهبت لليد.

* إنذار وطرد لاعب خورفكان عادل سبيل قرار سليم للدخول بتهور وتشكيل خطورة على المنافس وكذلك الإنذار الأول سليم.

* إنذار وطرد لاعب كلباء «للإنذار الثاني» قرار غير سليم وكانت مخالفة بإهمال ولا تستحق البطاقة الصفراء الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز