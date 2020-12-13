علي خصيف: في الجزيرة نلعب بلا ضغوط

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تحفظ علي خصيف حارس مرمى الجزيرة على الحديث عن إمكانية تتويج فريقه باللقب أو التصريح بأن ينافس على البطولة، مؤكداً أن القائمين على أمر النادي أبعدوا الفريق عن الضغوط والتفكير في إحراز لقب بطولة الدوري، موجهاً الشكر إلى إدارة النادي التي وضعت أهدافاً واضحة أبعدت زملاءه اللاعبين عن أي ضغوط منذ بداية الموسم.

وأوضح خصيف، أن الجمهور ربما «يزعل» إذا قال إنه لا يفكر في التتويج بالدوري وأضاف: لكن الجزيرة يلعب كرة قدم حقيقية ويستمتع، ويمتع الجماهير، وتفكيره ليس في البطولة الحالية، ولكن أن يكون منافساً في الخمس أو الست سنوات المقبلة، لأن الفريق يضم لاعبين صغار السن يمتلكون الموهبة ويقدمون أداءً رائعاً، ومستقبل النادي معهم بخير.

كما كشف حارس الجزيرة المخضرم، أن النظرة المستقبلية في النادي تعكس خطة الإدارة العليا لأن عناصر الفريق يحتاجون للخبرة، وأضاف: الجمهور حالياً يقول الجزيرة أفضل فريق يلعب كرة قدم حقيقية، وهذا سببه جهد اللاعبين الصغار وكل عناصر الفريق وأقول للاعبين استمتعوا وأمتعوا الجماهير.

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