فرحة كلباء بالرابع تُشعل الـ «سوشيال ميديا»

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

لم يمر فوز كلباء في الديربي على خورفكان مرور الكرام، بعد أن تمكن النمور وللمرة الأولى من خلال مشاركاتهم في دوري الخليج العربي من تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق بعد خوضهم 5 مباريات متتالية حققوا الفوز في أربع مع تعادل وحيد، ليبلغوا المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ النادي برصيد 16 نقطة، تاركين خلفهم أندية تفوقهم من حيث الإمكانات كالعين وشباب الأهلي والوحدة والوصل.

وعقب انتصار النمور على نسور الخور، غرّد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس نادي كلباء على حسابه في تويتر قائلاً: ويستمر بريق الذهب الأصفر منطلقاً غير آبه بنتائج الآخرين، ويستمر الإبداع من فريق التميز خلال هذا الموسم. واختتم تغريدته بمباركة الفوز للنمور وحظ أوفر لخورفكان في قادم الجولات. كما بارك عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الفوز لكلباء، مطالباً خورفكان بضرورة التعويض في الجولات المقبلة.

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