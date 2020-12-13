النقطة 23.. أفضل رصيد في خزينة الشارقة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

وصل الشارقة هذا الموسم للنقطة 23 بنهاية الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وهي أفضل رصيد له من النقاط في خزينة تاريخ مشاركته في المسابقة، بما في ذلك موسم فوزه باللقب 2018-2019، وتثبت هذه الحقيقة لغة الأرقام، حيث لم يخسر الفريق سوى 4 نقاط بالتعادل مرتين حتى الآن أمام كل من خورفكان وشباب الأهلي في الجولتين السابعة والثامنة بالنتيجة نفسها 1-1، في حين خسر الفريق 6 نقاط في عدد الجولات نفسه موسم فوزه باللقب بالتعادل في الجولتين الخامسة والسادسة مع الجزيرة وعجمان بالنتيجة ذاتها 1-1 ثم التعادل مع اتحاد كلباء في الجولة التاسعة 2-2.

وفاز الشارقة في موسم حصوله على لقب الدوري خلال أول 9 جولات في 6 مباريات، وتشابهت نتائجه في مواجهاته مع المنافسين المباشرين بين موسم فوزه باللقب والموسم الحالي، فالمنافس المباشر الذي لا يفوز عليه الشارقة، لا يخسر منه على الأقل وحدث ذلك هذا الموسم بالفوز على كل من الوحدة والجزيرة والعين والنصر فيما تعادل مع شباب الأهلي، وفي موسم فوزه باللقب فاز على النصر وشباب الأهلي والعين.

ومن بين الأرقام التي حفظت للفريق تميزه في جدول الترتيب، الحفاظ على سجله خالياً من أي خسارة، وهو الفريق الوحيد في الجدول الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

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