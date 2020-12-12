ربيع مشرفا وعيسى علي مديرا لكرة الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

أعاد الوصل هيكلة الجهاز الإداري لفريق النادي الأول لكرة القدم، بتسمية سالم ربيع سالم مشرفا، وعيسى علي مديرا، مع الابقاء على ماجد الحمادي إداريا للفهود.

متحدث رسمي

كما ابقت إدارة شركة الوصل لكرة القدم على حميد يوسف متحدثا رسميا للنادي إلى جانب كونه عضوا في مجلس الإدارة.

مهام العمل

وباشر البرازيلي اودير هيلمان اليوم السبت مهام عمله مدربا أول لفريق الوصل خلفا للوطني سالم ربيع الذي واصل عمله مع الجهاز الفني للفهود مدربا مساعدا إلى جانب البرازيلي ماوريسيو دولاك، وحسن العبدولي، وبوجدان مريشيانو مدربا للياقة.

لقاء تشاوري

وقاد هيلمان أولى الوحدات التدريبية لفريق الوصل اليوم، بعد لقاء تشاوري جمعه مع الجهاز الفني للامبراطور.

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