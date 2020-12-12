منتخب الكرة الإماراتي يلتقي نظيره الماليزي 25 مارس في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برنامج مباريات الجولات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 25 و30 مارس 2021، والجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرة يومي 7 و15 يونيو 2021.

ومن المقرر أن يعود منتخبنا الوطني الأول للتصفيات الآسيوية باستضافة نظيره الماليزي يوم 25 مارس، ويحل ضيفاً على المنتخب الإندونيسي يوم 30 من الشهر نفسه، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو 2021، على أن يتم تحديد توقيتات المباريات لاحقاً.

وكانت مباريات التصفيات قد تأجلت بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد المواعيد الجديد.

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